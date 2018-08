L'allenatore Chelsea Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal Community Shield contro il Manchester City e ha parlato di Willian, oggetto di voci di mercato: "Ieri ho parlato a lungo con lui, ma non del suo futuro. È stata una conversazione molto positiva e sono felice di ciò. Non c'è alcun problema con Willian. Se resterà al Chelsea? Sono fiducioso della sua permanenza".