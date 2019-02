Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica, contro il Manchester City: "Guardiola guida la migliore squadra d'Europa, è un grande allenatore e quando ci ritroviamo a cena d'estate è sempre un piacere ascoltarlo. Io e Pep siamo figli di Arrigo Sacchi, tutto è cominciato con lui".







SU HAZARD E HIGUAIN - "Parlo ogni giorno con Eden, ma di questioni di campo. Non posso dire nulla sul suo futuro, mi auguro resti con noi ma gli auguro di essere felice. Higuain? È perfetto per il mio calcio. Gonzalo è un grande giocatore, ha fatto benissimo ovunque, tranne al Milan. Col suo modo di giocare può aiutare molto Eden".