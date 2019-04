Il difensore francese Kurt Zouma, protagonista dell'ottima annata dell'Everton, è in prestito dal Chelsea. L'Everton vorrebbe provare ad acquisirlo a titolo definitivo, ma il Chelsea, visto il blocco del mercato per due sessioni, vuole evitare troppe cessioni. Così scrive oggi il Daily Mirror, che poi riporta le parole di Zouma: "Non so ancora nulla sul mio futuro, intanto penso a finire la stagione con la mia squadra attuale, poi vedremo. Qui sono felice: il mio scopo era venire a giocare e migliorare, e penso di averlo fatto. Spero di terminare la stagione al massimo. L'allenatore Marco Silva ha portato alcuni grandi giocatori l'estate scorsa e ora c'è un'ottima intesa: abbiamo fiducia, giochiamo in maniera sempre più offensiva, con un miglior possesso palla, e siamo anche compatti in difesa. Ma non abbiamo ancora finito, quindi testa alla prossima settimana per vincere. Abbiamo il pubblico dalla nostra parte, che ci aiuta tantissimo, quindi continuiamo così."