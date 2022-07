Due brutti colpi sono arrivati nella giornata di oggi per i progetti di mercato delche è alla ricerca di un esterno d'attacco per sostituire il partente(su cui c'è il Milan) e che aveva individuato in Sergee in Rafael Leao i candidati ideali. Due brutti colpi, dicevamo, perché da un lato è arrivato il rinnovo per l'esterno dele il post a fortissime tinte rossonere di quello delIl primo messaggio è addirittura diventato ufficiale nella mattinata di oggi quando, forse il candidato economicamente più raggiungibile. Il secondo è arrivato all'ora di pranzo quandoE se Leao si vede ancora in rossonero,dal canto suo anche il Milan non ha alcuna intenzione di fare sconti per il Chelsea o per chi può arrivare a bussare alla porta per il portoghese. Nel contratto c'è una clausola rescissoria da 150 milioni di euro che, se pagata, escluderà i rossoneri dalle trattative, altrimenti Leao rimarrà a Milano, almeno ancora per una stagione anche senza rinnovo.