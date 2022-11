Il Chelsea continua a lavorare per portare a Stamford Bridge Arsen Zakharyan. Il giocatore classe 2003, in forza alla Dinamo Mosca, è da tempo nel mirino dei Blues, che ora sono vicini a chiudere la trattativa. Come riporta The Sun il giocatore ha dichiarato che "tutto sta andando per il verso giusto. Le trattative con il Chelsea stanno andando avanti". Cresce dunque l'ottimismo su Zakharyan, ormai promesso sposo del club di Graham Potter.