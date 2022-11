Thomas Tuchel dovrà abbandonare l’Inghilterra durante il prossimo mese di dicembre, a causa della scadenza del suo visto lavorativo. Il Telegraph rilancia una curiosa indiscrezione: secondo il quotidiano inglese, a differenza dell’ex tecnico dei Blues, due membri del suo staff tecnico potranno rimanere in Gran Bretagna. Si tratta di Zsolt Low e Benjamin Webber, messi in congedo dal club inglese come giardinieri. Non è chiaro il motivo per il quale la proprietà del Chelsea non abbia avanzato un’offerta simile all'allenatore tedesco.