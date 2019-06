Continuano i rumors riguardo il futuro manager del Chelsea. Secondo l’Express, l’ago della bilancia in tutta questa vicenda è la sentenza che nega al Chelsea la possibilità di poter fare operazioni per due sessioni di mercato. Il Chelsea, che ha presentato ricorso contro questa decisione, attende il verdetto avendo delineato una doppia strategia per designare l’erede di Maurizio Sarri.

Nel caso in cui il verdetto fosse favorevole ai Blues, la proprietà punterebbe ad ingaggiare un allenatore di esperienza internazionale: Massimiliano Allegri oppure Erik ten Hag.



In caso contrario, la scelta ricadrebbe su un profilo di livello “nazionale” con esperienza maturata nella Premier League: Nuno Espirito Santo manager del Wolverhampton, Javi Garcia manager del Watford e Steve Holland vice allenatore del c.t. inglese Gareth Southgate.



Naturalmente non va dimenticato Frank Lampard il quale, per il suo passato da giocatore/bandiera dei Blues, ha l’apprezzamento totale dell’ambiente.



Quella che doveva essere una corsa in solitaria di Frank Lampard si è trasformata in una bagarre nella quale non stanno mancando i colpi di scena. L’erede di Maurizio Sarri non sembra più avere le caratteristiche del solo manager del Derby County il quale, incassato l’apprezzamento del mondo Blues, deve fare i conti con la poca esperienza in panchina.