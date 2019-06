Niente Chelsea per Gareth Southgate: il ct del'Inghilterra era tra le ipotesi per sostituire Maurizio Sarri - sempre più vicino alla Juventus - sulla panchina dei Blues. In conferenza stampa, tuttavia, il numero uno dei Tre Leoni ha dichiarato: "Chelsea? No, sono impegnato con l'Inghilterra. Non c'è modo che lasci la Nazionale in questo momento. L'unica cosa a cui sto pensando è che l'anno prossimo abbiamo gli Europei e dobbiamo continuare a migliorare questa squadra per diventare la miglior squadra possibile per il paese".