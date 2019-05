Christian Pulisic ha vissuto la sua prima giornata da nuovo calciatore del Chelsea posando per le prime foto con la maglia dei Blues. Il calciatore statunitense proveniente dal Borussia Dortmund ha parlato a Chelsea TV: "Qui ci sono tanti ottimi giocatori. Sono super emozionato, non vedo l’ora di iniziare. Giocare in Premier League è sempre stato uno dei miei sogni più grandi ed essere un giocatore del Chelsea è un onore per me. Sarà un’esperienza straordinaria. Darò tutto per la squadra e farò il possibile per vincere più partite possibili".