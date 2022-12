Svolta inaspettata nel complicato rinnovo di Kanté con il Chelsea. Come riporta The Athletic, pare si sia sbloccata la situazione e il 31enne abbia accettato l'offerta del club londinese. Il francese andrà in scadenza a giugno ma potrebbe a breve firmare un rinnovo che conferma la sua intenzione, sempre professata, di rimanere a Stamford Bridge.