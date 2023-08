Dopo un’estate passata a cercare una nuova casa, Romelu Lukaku potrebbe averla trovata a 15 km dalla vecchia. Tanto dista lo Stamford Bridge, dove gioca il Chelsea, dal Tottenham Stadium, dove invece scendono in campo gli Spurs e, presto, potrebbe farlo anche Big Rom. Dopo aver venduto Kane a peso d’oro al Bayern, ora la squadra di Levy sta cercando un sostituto che non lo faccia rimpiangere e l’ultima idea è quella di affidarsi al belga.



CONTATTO - Le due squadre hanno iniziato la Premier con un pari mentre l’ex Inter continua ad essere fuori rosa, una sorta di reietto a Cobham dove si allena da solo, lontano dal gruppo di Pochettino. Urge una soluzione nelle prossime due settimane. Ecco perché sono partiti i primi contatti tra le parti, per ora sondaggi da approfondire nelle prossime ore. Il 30enne è sul mercato e il Tottenham ci sta seriamente pensando, pur consapevole che prendere Lukaku ha i suoi pro e i suoi contro.



PRO – Gli Spurs hanno vagliato tante opportunità per il prossimo bomber: da David a Gift Orban, da Taremi a Lukaku e nessuno come quest’ultimo risponde a tutte le esigenze di Postecoglou. Conosce a menadito la Premier, è in cerca di riscatto, costa relativamente poco – 45 milioni – e il Chelsea non vede l’ora di sbolognarlo. Basti pensare che nonostante due dei tre centravanti messi ko dagli infortuni (Nkunku e Broja), Pochettino preferisca fare affidamento sul solo Jackson, piuttosto che dare una chance al colosso belga. Non che il Tottenham se la passi meglio. In attesa di Veliz, giovane preso dal Rosario Central, Postecoglou ha solo Richarlison, di certo non una prima punta. Big Rom rappresenterebbe dunque l’opzione perfetta per tamponare in attesa dell’esplosione dell’argentino.



CONTRO – Lukaku aveva fatto intendere più volte di non voler più giocare nel campionato inglese, scottato com’era delle due esperienze al Chelsea e al Manchester United. Ma, in mancanza di alternative, potrebbe tornare sui suoi passi. Un’alternativa in realtà Romelu l’avrebbe ma continua a non considerarla: si tratta della Saudi Pro League, cui ha detto più volte no. Anche se potrebbe cambiare idea a settembre a mercati europei chiusi. Un altro grosso ostacolo è il suo ingaggio, quei 10,8 milioni che intasca ora e che risultano parecchio indigesti alle tasche di Levy. E la Juve? Lukaku sfoglia la margherita, riflette su un futuro che lui vedeva a tinte bianconere. Ma, dopo lo scambio per ora accantonato con Vlahovic e la soddisfazione di Allegri per la propria rosa, l’Allianz Stadium rischia di restare molto, troppo lontano da lui, ben più di quei 15 km.