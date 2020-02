Nel corso del secondo tempo della gara fra Chelsea e Tottenham il centrocampista degli Spurs Giovanni Lo Celso si è reso protagonista di un intervento killer sul difensore dei Blues Cesar Azpilicueta.



Piede a martello e affondo sulla gamba dello spagnolo che ha convinto il var a richiamare il direttore di gara, l'arbitro Oliver, per un possibile cartellino rosso. Dopo la review il Var conferma che l'intervento non era da cartellino rosso, salvo poi andare negli spogliatoi a fine partita e chiedere scusa all'allenatore del Chelsea, Franck Lampard.



Secondo Sky Sport, il var si è giustificato per la mancata esplusione con un semplice "Errore umano".