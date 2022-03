Niente trasferta da dieci ore complessive in bus, tra andata e ritorno, per Middlesbrough: il Chelsea potrà prendere un aereo. Come riferisce il Telegraph, i Blues hanno ricevuto il via libera dal governo britannico, che ha revocato le restrizioni che impedivano ai londinesi di superare il tetto da 20mila sterline per sostenere le spese per le trasferte, una somma che non sarebbe stata sufficiente a coprire il volo per Middlesbrough, dove la squadra di Tuchel scenderà in campo (sabato) per i quarti di finale di FA Cup.