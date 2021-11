"Per quanto riguarda Andreas, dal mio punto di vista, tutti vogliamo la stessa cosa: allenatore, club e giocatore. Mi aspetto buone notizie nei prossimi giorni". Sono parole di Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, sul rinnovo di Andreas Christensen, difensore danese in scadenza nel 2022, che piace molto a Xavi per il suo nuovo Barcellona.