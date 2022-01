Romelu Lukaku ha saltato la sfida con il Liverpool come punizione per le sue dichiarazioni d'amore all'Inter, ma ci sarà nel prossimo turno con il Tottenham? Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, dopo il pareggio con i Reds, commenta: "Ci sarà un incontro domani (lunedì, ndr). Per questo abbiamo preso la decisione di rimandare il verdetto. Ci serviva tempo. Ho sentito la storia venerdì, ho pensato che potessimo gestirla. E' un nostro giocatore, c'è sempre un modo di tornare indietro, risolveremo questa cosa a porte chiuse e una volta che avremo preso una decisione, saprete anche voi cosa succederà".