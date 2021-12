Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, parla delle cinque sostituzioni, non consentite in Premier: "Dovrebbero essere consentite? Certo, ma ci sono zero chance che ciò accadrà. Siamo l'unico campionato che gioca in inverno, cosa che amo, però così facendo non proteggiamo i giocatori. Tutti gli altri campionati hanno cinque sostituzioni e noi affronteremo questi avversari in Champions League. È un po' frustrante. Il Brighton adesso contro di noi giocherà una partita super fisica poi avremo due gare contro il Tottenham, che è fuori dall'Europa ed è completamente concentrato su campionato e Carabao Cup".



SU LUKAKU - "Volevo creare agli avversari più problemi. Sono felice che fosse coinvolto nel gioco, è stato l'uomo della svolta. Abbiamo preso molti rischi con lui perché 45 minuti sono stati più di quanto consigliato dal dipartimento medico. Chissà se sarà stata la cosa giusta da fare