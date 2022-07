L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha risposto così, in conferenza stampa, alle domande sul futuro di Cesar Azpilicueta, giocatore nel mirino del Barcellona: "Abbiamo un calciatore che fa parte della nazionale spagnola, che è capitano della nostra squadra e che considero allo stesso livello di Koulibaly, per il quale abbiamo affrontato una trattativa complicata. Il Barcellona non la pensa allo stesso modo e sono anche un po' infastidito dai loro approcci. Non so se riuscirò a soddisfare la richiesta di Azpilicueta di andarsene".