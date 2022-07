Dal ritiro di Los Angeles, il tecnico del Chelsea Tomas Tuchel è tornato a parlare dell'addio di Romelu Lukaku: "Non c'è mai stato un incontro in cui io abbia detto: 'Voglio questo ragazzo fuori'. Mai. Sono sempre stato chiaro. Se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni, sia a livello fisico che tattiche. C'è sempre stata la possibilità di farlo rimanere ma Romelu è stato chiaro nel voler andar via e la proprietà ha preso subito la decisione". Tuchel ha poi continuato: "Non sono contento di non essere riuscito a tirar fuori di più da lui. Forse ci voleva un po' più di tempo, una migliore forma fisica, maggiore adattamento al nostro gioco. Questo non lo potremo sapere. Una volta che Romelu ha fatto la sua scelta e c'era una soluzione sul tavolo la proprietà ha fatto la sua scelta e ha avuto la mia benedizione".