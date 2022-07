In casa Inter è di nuovo Lu-La. I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di rivedere insiemee Romelu Lukaku, il belga è tornato a Milano e l'argentino è pronto ad abbracciarlo di nuovo: "e che giocheremo di nuovo insieme, mi è mancato - ha raccontato Lautaro a Cronache di spogliatoio - l'anno scorso non ci ho potuto giocare online perché è nata mia figlia e la notte ho bisogno di dormire".- "I tifosi dell'Inter sono speciali, ma mi sento fortunato anche quando quelli delle altre squadre mi fanno i complimenti;".- "la sua intervista e l'aneddoto con i tifosi). Gli scherzi che facciamo rimangono nello spogliatoio, ma fanno sempre morire dal ridere. Con loro due ci divertiamo tanto".