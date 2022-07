Thomas Tuchel socchiude la porta per Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, così il tecnico del Chelsea: "Prendere un altro attaccante (dopo Sterling, ndr) non è la priorità. Non lo escludo, ma ora non è la priorità. La priorità ora è la difesa, non è un secreto. Da lì vedremo cosa sarà possibile", riporta Sky Sports UK.