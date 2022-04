Tra i vari nodi da sciogliere in casa Chelsea c'è quello legato al futuro di Saul Niguez, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid e con il futuro in bilico. Chi non ha fretta di risolvere la situazione è l'allenatore dei Blues Thomas Tuchel: "Ne parleremo a fine stagione. Anche se non gioca molto e non è contento di questa situazione continua ad allenarsi duro contribuendo all'armonia nello spogliatoio".