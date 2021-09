Seguito da Juventus e Tottenham, Antonio Rudiger può rinnovare con il Chelsea, Il tecnico Thomas Tuchel prova a trattenere il difensore: "Speriamo trovino soluzioni, posso dire solo che sta giocando molto bene, è stato costante a lungo e a un livello molto alto. Lo sento molto calmo e concentrato, non è distratto. Quindi tutto è a posto e le cose devono avere il tempo di cui hanno bisogno, volte ci vuole un po' di più e altre si va più velocemente. Non ci sono notizie da parte mia, e penso che Toni si senta molto, molto bene al Chelsea, si sente molto rispettato dai suoi compagni di squadra e sente l'importanza che ha nella squadra. È meritato perché è all'altezza, sente l'amore dei tifosi quando gioca. Sta giocando nel campionato migliore d'Europa, in un grande club, quindi non ci sono molte ragioni per cambiare".