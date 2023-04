Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2023

La notizia è stata ufficializzata attraverso il sito web e dai canali social del club inglese con un freddo comunicato in cui si conferma di aver sollevato dall'incarico l'allenatore inglese. A sua volta Potter aveva sostituitoa inizio stagione con i Blues che pagarono la clausola rescissoria al Brighton per liberarlo.sarà, almeno per il momento, l'allenatore ad interim della squadra.FC Chelsea ha annunciato che Graham Potter non sarà più parte del club. Graham ha accettato di collaborare con il club per facilitare il periodo di trasizione. Nel tempo trascorso al Chelsea ci ha portato ai quarti di finale di Champions League dove affronteremo il Real Madrid. Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e gli augura il meglio per il futuro.