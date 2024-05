Juventus, caso Allegri-Vaciago: la Procura FIGC apre un'inchiesta per le presunte minacce

– come viene riportato da Ansa -, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso giornalista". Sono previste audizioni dei due protagonisti e dei presenti all'episodio - trapela ancora -, e saranno inoltre acquisiti filmati, se disponibili, per ricostruire i fatti.Nel corridoio che porta alla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma, secondo quanto è stato raccontato da Tuttosport, al termine della finale di Coppa Italia, vinta per 0-1 dalla Juventus sull’Atalanta, c'è stato l', direttore di Tuttosport.

"Nel corridoio che corre lungo l'enorme sala stampa ho, diciamo, "incrociato" Allegri. Prima che il fatto diventi caso, con le conseguenti distorsioni social, offro il mio racconto dello sgradevole accaduto. Prima della conferenza ha trovato qualche minuto per me:. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: