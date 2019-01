La notizia era nell'aria adesso è arrivata l'ufficialità,. Il Pipita, che ha chiuso la sua avventura al Milan con 8 gol in 22 partite tra campionato e coppe, nella sua avventura in Blues indosserà la maglia numero 9. Non sarà a disposizione per il ritorno delle semifinali di Carabao Cup contro il Tottenham, in programma domani a Stamford Bridge, dovrebbe fare il suo esordio domenica in FA Cup contro lo Sheffield Wednesday. Si trasferisce a Londra con la. Fino a giugno guadagnerà circa 4 milioni di euro netti.Ecco le prime parole del Pipita da nuovo giocatore del Chelsea: "Si tratta di un club che mi ha sempre affascinato e con una grande storia, uno stadio fantastico e che gioca in un campionato in cui ho sempre desiderato confrontarmi. Spero di poter ricambiare la fiducia che il Chelsea mi ha dato, non vedo l'ora di scendere in campo".Questa è invece la nota ufficiale emessa dalla Juventus, che resta proprietaria del cartellino di Higuain:Ltd per la cessione a titolo temporaneo del calciatore fino al 30 giugno 2019. Tali operazioni non generano effetti economici significativi nell’esercizio in corso., o di acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di € 36 milioni pagabili in due esercizi.