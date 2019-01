Perché di riflesso,oggi, tocca a Gonzaloprendere e partire, lasciarsi alle spalle ile riabbracciare Maurizio, non in azzurroma in blue. Il Pipita sta per partire da, destinazione, per sostenere le visite mediche col club die vincere la corsa contro il tempo per il tesseramento: se il tutto verrà ufficializzato entro le 13 italiane, il giocatore potrà scendere in campo nel ritorno della semifinale di Coppa di Lega contro il Tottenham.- Higuain, che era in prestito con diritto di riscatto al Milan dalla Juve, lascia i rossoneri, va in prestito fino al termine della stagione ai Blues e, al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e personali, resterà un altro anno in prestito con diritto di riscatto. Via dall'Italia dopo 5 anni e mezzo, Higuain se ne va in Premier.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su