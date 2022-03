Il futuro del Chelsea potrebbe essere presto meno nebuloso. A partire da venerdì sarà presentata infatti la prima offerta ufficiale per l'acquisto del club ancora nelle mani del patron russo Roman Abramovich. Ad annunciarlo con una nota ufficiale è stata la nota famiglia statunitense dei Ricketts già proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs.



IL COMUNICATO - "La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, è in grado di confermare che sarà a capo di una cordata di investimento che formulerà un'offerta ufficiale per l'acquisto del Chelsea Football Club questo venerdì (18 marzo ndr)".



INVESTIRE - "In qualità di azionisti di lungo corso all'interno di una società sportiva dal valore iconico, la famiglia Ricketts e i suoi partner comprendono l'importanza di investire per il successo sul campo, rispettando al contempo le tradizioni di un club, i tifosi e la comunità locale. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli dei nostri piani".