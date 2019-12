Il Tas di Losanna ha deciso di interrompere il blocco di mercato del Chelsea. I Blues potranno dunque tornare a operare dalla prossima finestra di mercato, quella di gennaio. Il blocco era stato imposto per le irregolarità nel trasferimento internazionale di giocatori minorenni e sarebbe dovuto durare fino all’estate.



MERCATO SBLOCCATO - Ecco la sentenza che tanto aspettava il Chelsea. Tutto iniziò lo scorso aprile, quando il Tas punì il club per aver violato le norme FIFA sul trasferimento internazionale di giocatori U18: pena di 600 mila franchi svizzeri e blocco del mercato per due sessioni (estate 2019 e gennaio 2020). Dopo un tentativo fallito, lo scorso 20 novembre i Blues si sono appellati una seconda volta al Tas per chiedere uno sconto della sanzione in vista del mercato di gennaio. Oggi, in data 6 dicembre, la risposta è stata affermativa, e il Tribunale di Losanna ha decretato un dimezzamento della pena (che il Chelsea ha già scontato quest’estate). Inoltre, ridotta della metà anche la multa pecuniaria, che ora ammonta a 300.000 franchi svizzeri.