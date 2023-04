Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Ilha ufficializzato il ritorno di Frankall'interno del club. L'ex centrocampista e leggenda prenderà il posto di Bruno Saltor come allenatore ad interim del club fino a fine stagione.che però garantirà alla squadra la presenza in panchina di un allenatore con forte personalità e spirito di squadra.“Siamo lieti di dare il bentornato a Frank a Stamford Bridge. Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo approfondito ed esaustivo per un capo allenatore permanente, vogliamo fornire al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile per il resto della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha tutte le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno per portarci al traguardo.“Sabato abbiamo una partita importante contro i Wolves e poi rivolgeremo la nostra attenzione ai quarti di finale di Champions League a Madrid la prossima settimana. Daremo tutti a Frank il nostro pieno sostegno mentre miriamo a ottenere il miglior risultato possibile da tutte le nostre partite rimanenti.'