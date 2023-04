Tra i due litiganti, il terzo gode. Dopo i contatti con Nagelsmann e Luis Enrique, il Chelsea ha trovato un nuovo allenatore in seguito all'esonero di Graham Potter, che a sua volta aveva preso il posto di Thomas Tuchel lo scorso settembre. Il prescelto è un grande ex calciatore del club londinese: Frank Lampard, che ha il compito di guidare la squadra fino al termine di questa stagione. Infatti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Dopodiché il Chelsea punterà su un nuovo tecnico per la prossima stagione: in questo senso restano valide le candidature del tedesco Julian Nagelsmann e dello spagnolo Luis Enrique.



LA STORIA - Lampard, 45 anni il prossimo 20 giugno, ha giocato nel Chelsea per 13 stagioni dal 2001 al 2014 segnando 211 gol (record di squadra) e servendo 145 assist in 648 presenze. Ha vinto una Champions League, 3 Premier League, una Europa League, 4 Coppe d'Inghilterra, 2 Community Shield e 2 Coppe di Lega inglese.

E' già stato sulla panchina dei Blues dal 2019 al 2021. Prima e dopo la sua prima esperienza come tecnico del Chelsea ha allenato Derby County ed Everton. Oggi è prevista la sua presentazione ufficiale in conferenza stampa.