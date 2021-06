Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. — Champions of Europe(@ChelseaFC) June 4, 2021

Con la vittoria dellan finale contro il Manchester City,Tuchel si è guadagnato il. Lo ha annunciato il club di proprietà ditramite un comunicato stampa.Ecco il testo riportato sul sito ufficiale del Chelsea: "Il nostro allenatore è entrato in carica in gennaio e ha guidato la squadra in una risalita in classifica in Premier League fino al quarto posto finale, assicurandoci un posto nella prossima Champions League anche prima di essere incoronati vincitori questa stagione.Sull’estensione del contratto Tuchel ha dichiarato: "Non posso immaginare una miglior occasione per un rinnovo di contratto. Sono grato per questa esperienza e molto felice di fare ancora parte della famiglia Chelsea".Il nostro AD Marina Granovskaia ha aggiunto: “Quando Thomas è arrivato in gennaio c’era ancora molto per cui giocare sia in patria che in Europa. Il ritorno nella top 4 di Premier League è stato cruciale e non potevamo essere più felici del nostro successo in Champions che ha incorniciato una stagione memorabile. Ovviamente siamo quindi estremamente felici di continuare con Thomas per ulteriori due anni e non vediamo l’ora di ottenere altri successi la prossima stagione”.