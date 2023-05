Il mercato del Chelsea sarà scoppiettante anche nella prossima estate, ma non in entrata, bensì in uscita dove Pochettino una volta insediatosi dovrà prendere delle decisioni su molti esuberi. Secondo il Mirror è già certo l'addio di N'Golo Kanté, il cui contratto non sarà rinnovato, mentre sono sul mercato altri due "gioielli" della rosa come il portiere Edouard Mendy e come il centrocampista ex-Inter, Mateo Kovacic.