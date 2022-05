Thomas Tuchel, attuale allenatore del Chelsea, si è espresso in merito a Andreas Christensen, difensore classe 1996. L'allenatore tedesco, quando interpellato in merito al possibile rinnovo del centrale danese, si è espresso così: "Lo perderemo". In stagione, il numero 4 ha collezionato 19 presenze in Premier League. Lo riporta The Sun.