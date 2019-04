Frank Leboeuf, ex difensore del Chelsea, campione del mondo con la Francia nel 1998, parla a ESPN di José Mourinho: "Penso che Mourinho abbia fatto il suo tempo. Gli ero molto affezionato quando è arrivato al Chelsea la prima volta dopo quello che avevo fatto con il Porto, ma penso che abbia perso qualcosa. Al tempo tutti i giocatori avrebbero detto 'lo amiamo'. Ricordo all'Inter le lacrime di Materazzi. Penso che abbia perso tutto questo, al punto che persino i giocatori che hanno giocato per lui a Manchester hanno iniziato a odiarlo. Se vuole tornare in un grande club, magari al Psg, deve cambiare le cose".