Le trattative tra Jorginho ed il Chelsea, per il prolungamento del contratto, non sono ancora cominciate. L’attuale accordo scade il prossimo giugno. L’azzurro, dal canto suo, secondo quanto riportato da La Repubblica, ha voglia di tornare a Napoli la prossima estate. Ma non solo. Barcellona e Chelsea stanno monitorando interessate la situazione.