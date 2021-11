L’attaccante del Chelsea Sam Kerr ha rinnovato il suo contratto con i blues fino al 2024. La giocatrice è la più pagata al mondo. Queste le sue parole dopo il rinnovo ai canali ufficiali della società: “Sono davvero felice qui al Chelsea. Abbiamo avuto ottimi successi, essere in un club come questo è un’opportunità fantastica. Il momento è quello giusto e mi sento davvero a mio agio qui. Penso che il club mi dia tutte le opportunità per avere successo come calciatrice. Non riesco a vedermi in nessun’altra parte del mondo, non penso di lasciare l’Europa, avendo quello che ho qui al Chelsea.”