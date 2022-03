Il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini, presente a Milano alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, ha parlato del momento dei bianconeri: "Firenze? Beh direi bene, è una partita sempre molto sentita, specie per un motivo recente in più. Senza Zakaria e Vlahovic probabilmente non sarei stato qui. A parte lo scherzo, è stato fatto un grande sforzo societario per prenderli. Scudetto? Il mister dice di non crederci, ma la Juventus deve sempre farlo. Rinnovo Dybala? Prossimi giorni incontreremo non solo Paulo, ma anche altri calciatori in rosa in scadenza. Juve? Esperienza bella, seguivo prima i prestiti e poi tante altre cose interne al club. Poi, dopo Marotta, son salito in prima squadra con responsabilità diretta. Sono partito dal basso ed è bello essere arrivato qui".