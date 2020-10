Come era ampiamente prevedibilele notti sono state illuminate dalle fiamme dei cassonetti dati al rogo, ammorbate dai fumogeni e dalle bombe carta mentre il silenzio veniva violato dal frastuono di vetrine fatte a pezzi, dalle urla dei manifestanti e dalle sirene delle auto di polizia e carabinieri.che speravamo mai più di vedere e che, invece, sono tornate tristemente di stretta attualità.. Ristoratori, pizzaioli, baristi, taxisti, gestori di palestre e di cinema o teatri, ma soprattutto i lavoratori dipendenti di queste attività siano regolari che a chiamata. Con loro gli ultimi. Il popolo delle periferie che possiede pochissimo e che ora rischia seriamente di avere più nulla. Una nuvola nera di ira e di disperazione comunque non violenta nei cieli sopra le metropoli.. Vestiti di nero o in tenuta da guerriglia urbana anche loro si sono messi a urlare la parola “libertà” che però usciva da quelle bocche come una vergognosa beffa verso quelli che avevano sul serio il pieno diritto di pronunciarla. Black bloc, neo nazisti, anarco fascisti dei centri sociali, gli stessi ultra del calcio che già erano stati il motore per il Movimento dei Forconi. Per loro l’unica libertà era quella di ingaggiare battaglia con le forze dell’ordine, sfasciare tutto e rubare., causato danni e feriti. Significativo ed emblematico l’assalto che una ventina di costoro hanno dato al negozio di Gucci nel centro della città. Non solo hanno spaccato tutte le vetrine ma poi sono entrati nei locali, hanno arraffato tutto ciò che potevano e una volta uscitichiedendo soltanto di poter continuare a lavorare anziché di vivere con misera sussistenza. Ecco perché questa gentaglia va fermata. Subito. Le dittature nel mondo nascono anche così.