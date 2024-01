Quando in Italia si parla di giocatori polacchi il riferimento è quasi sempre lo stesso:. E' la più grande agenzia di procura in Polonia, in Serie A gestiscono Zielinski, Urbanski e Skorupski. Più di una volta Bolek è stato protagonista di discussioni accese con il presidente del Napoli de Laurentiis: sul tavolo c'era il futuro di Piotr Zielinski che rappresenta il giocatore di punta della sua agenzia.- Tanti giovani nella sua scuderia, la maggior parte giocano in Polonia ma alcuni potremmo vederli presto in uno dei cinque campionati top: Francia, Germania, Inghilterra, Italia o Spagna.. Il procuratore li accompagna nel loro percorso consigliando loro la scelta migliore, il rischio di bruciarsi è concreto e per questo vuole studiare sempre per tutti la situazione con la massima situazione, riducendo al minimo il rischio di errore.