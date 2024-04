Chi è Billy O'Neill, il wonderkid irlandese nel mirino di Juventus e Lecce

Secondo quanto riporta l'Irish Mirror,. 16 anni, gioca nella Serie B irlandese. Classe 2008, O'Neill ha compiuto sedici anni il 12 marzo scorso e, come detto, nel weekend ha fatto il suo esordio nel calcio irlandese, giocando 6 minuti nel pareggio per 1-1 contro i Finn Harps. I Bray Wanderers giocano in First Division, l'equivalente irlandese della nostra Serie B.Anche l'Heerenveen, infatti, lo ha messo nel mirino. E a dicembre il giovanissimo si è allenato con la seconda squadra del Brentford, ma il suo trasferimento in Inghilterra non sarebbe possibile prima del compimento dei 18 anni di età, a causa delle regole imposte dalla Brexit, identicamente a quanto concerne la situazione di Camarda.

Bily O’Neill è nato il 12 marzo 2008. La sua carriera parte giusto dall’ottobre dello scorso anno, quando il Bray Wanderers lo preleva dalla propria Academy (dove ha giocato in tutte le divisioni minorili) e lo aggrega all’Under 17, dove sta giocando tuttora, prima del debutto in First Division nel corso dell’ultimo weekend. O’Neill ha già debuttato nella nazionale irlandese Under 15: ha siglato già cinque gol in quattro presenze complessive.Attaccante di grande movimento, è una punta centrale dinamica, capace di spaziare in tutto il reparto offensivo e incidere nel momento più opportuno. Ottimo senso del gol, è abile anche nelle conclusioni da fuori, come ha già dimostrato in stagione. Destro naturale, ha nel dribbling, nell’accelerazione e nel posizionamento sul filo del fuorigioco le sue caratteristiche migliori.