Juventus al traguardo per Felipe Anderson: le ultime

. Dopo mesi di trattative con l’entourage dell’attaccante esterno brasiliano, che la Lazio ha invano cercato di convincere a prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il club bianconero è vicinissimo a definire il primo colpo del calciomercato estivo per la stagione 2024/2025. A riferirlo è Fabrizio Romano, che parla die attende di completare gli ultimi dettagli nei prossimi giorni per poi passare alle firme.dal Santos e tornato nella Capitale nel 2021 dopo la doppia parentesi con le maglie di West Ham e Porto,Con la maglia della Lazio ha conquistato una Supercoppa Italiana nella stagione 2017/2018. A nulla sono serviti i contatti, avvenuti anche nelle scorse settimane, tra il presidente Claudio Lotito e la sorella-agente Juliana Gomes, che avrebbe raccolto la disponibilità della società capitolina a pareggiare l’offerta messa sul piatto dalla Juventus.- A partire dal dicembre scorso,e che arriva in un momento di piena maturità per il classe ‘93 di Brasilia. Il prossimo 15 aprile compirà 31 anni e, dopo una stagione ben al di sotto di quella precedente agli ordini di Maurizio Sarri - appena 3 reti e 7 assist in 43 partite fra tutte le competizioni - ha deciso di accettare quella che verosimilmente sarà l’ultima grande sfida della sua carriera. Una chiamata irrinunciabile quella della Juventus, che dopo settimane di trattative ed incontri vede la linea del traguardo.