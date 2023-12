Il sorriso dicol premio di 'Miglior giocatore del Mondiale Under 17' è la foto-copertina del torneo., e dopo aver scaldato i motori nella fase a gironi si è scatenato nelle partite a eliminazione diretta:, più un'altra rete nella fase a gironi. Cinque centri totali, tre in meno del capocannoniere Ruberto (Argentina). Brunner è stato il trascinatore della Germania che dopo aver vinto l'Europeo di categoria qualche mese fa si è portata a casa anche il Mondiale (battuta la Francia ai rigori).- Classe 2006, gioiello del Borussia Dortmund che nella rosa campione del mondo ha anche Charles Hermann e Almugera Kabar. I riflettori però sono accesi sul talentino che il 15 febbraio prossimo diventerà maggiorenne. Attaccante pescato tre anni fa nelle giovanili del Bochum, Brunner è una vera e propria macchina da gol:Difetti? Personalità: tanta, troppa.che un paio di mesi fa ha 'costretto' i dirigenti del Borussia a sospendere Brunner per comportamento antidisciplinare. Ha saltato due partite - Bochum e Dusseldorf - con la speranza che gli sia servito da lezione.- Il Milan l'ha incrociato in Youth League e ha incassato un gol da Brunner nella partita vinta 2-1 dai rossoneri con i gol di Sia e capitan Zeroli., difensore titolare e capitano della squadra, nato a Magenta (provincia di Milano) e cresciuto tra Novara e Sampdoria., essendo minorenne può prolungare per massimo 3 anni ma appena possibile il Dortmund vorrebbe iniziare la trattativa per allungarlo ulteriormente. Blindarlo per non rischiare di perderlo. Il Guardian l'ha inserito tra i 60 migliori giovani al mondo, il futuro è suo. Intanto, Paris Brunner si è preso il Mondiale Under 17.