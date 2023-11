L'immagine del Dibu Martinez che prova a fermare la polizia brasiliana negli scontri con i tifosi argentini è la foto della grande tensione che si è creata al Maracanã. In campo, si è fatta la storia: Brasile-Argentina 0-1, gol di Otamendi. E per la Seleçao è notte fonda.E in queste partite sono arrivati appena due gol di Magalhães e Martinelli, difensore e attaccante dell'Arsenal.- Il Brasile oggi è al sesto posto con 7 punti nel girone sudamericano nel cammino di qualificazione al prossimo Mondiale, ma le tre sconfitte in sei partite sono uno dei dati peggiori degli ultimi anni.. Dopo quell'anno la nazionale non è neanche mai arrivata in finale, gli unici sorrisi arrivano dalle tre Coppe America vinte (2004, 2007, 2019). Ora, serve una svolta.- Il ct Fernando Diniz ha vinto solo due partite (Bolivia e Perù) da quando è arrivato sulla panchina della nazionale a luglio scorso. Seconda scelta consecutiva di un tecnico ad interim dopo quella di puntare su Ramon Menezes. L'ultimo 'vero' ct del Brasile è stato Tite che ha lasciato dopo l'ultimo Mondiale. Diniz si divide tra il ruolo di ct e quello da allenatore del Palmeiras, col quale ha vinto la Copa Libertadores qualche settimana fa.. Sta prendendo tempo e riflette, la verità è che l'allenatore italiano non è convintissimo di andare in Brasile e anzi, potrebbe rimanere al Real Madrid e rinnovare.- In attesa di nuovi sviluppi sull'eventuale cambio di panchina, il presente parla di un Brasile in crisi. Oggi i giocatori che possono tirare fuori la nazionale da questo periodo negativo sono le due stelle del Real Madrid Vinicius - al momento infortunato - e Rodrygo, ai quali si aggiunge Gabriel Jesus dell'Arsenal. Sarà fondamentale la leadership e l'esperienza di Marquinhos, Neymar e Alisson.: il primo è già stato bloccato dal Real Madrid per il prossimo anno, l'altro in questi giorni è uno dei protagonisti del Mondiale Under 17.