Guardiola ha il suo nuovo Messi: chi è Cavan Sullivan, il nuovo enfant prodige del Manchester City

, infatti, come riportato The Athletic,Era cercato da Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG e Bayern Monaco, ma l'occhio lungo degli inglesi lo ha dirottato verso la Premier League. Negli Stati Uniti è considerato il migliori 14enne al mondo. Un gioiello che Guardiola potrà plasmare al compimento del suo 18° anno di età.

Ha 14 anni, è una mezzapunta eclettica e mancina, alta un metro e 58 cm ed è il giovane prospetto più interessante di tutto il calcio statunitense.i, idolo in America dopo essersi trasferito a Miami. Gioca nella seconda squadra dei Philadelfia Union, franchigia che milita nella MLS Next Pro (torneo calcistico professionistico che opera negli Stati Uniti d'America e in Canada, fondata dalla Major League Soccer e che ha raccolto l'eredità del campionato riserve della lega. Opera dal 2022 come terza divisione calcistica del Nordamerica).

Sullivan proviene dal nord di Filadelfia, in Pennsylvania, e si è trasferito a Norristown in giovane età. Quella vicinanza, un nazionale giovanile americano di 20 anni che si è diplomato all'accademia dell'Union e ora gioca per la prima squadra del club. Sullivan fa parte dell'U15 degli Stati Uniti (ha debuttato a 13 anni, 6 mesi e 29 giorni e ha già siglato 5 gol in 9 presenze complessive), dove ha già vinto il Pallone d'Oro come miglior giocatore del campionato CONCACAF U-15 nel 2023, che gli Stati Uniti hanno vinto battendo il Messico 4-2 in finale, dove ha segnato tre reti nel torneo, tutti nella fase a gironi.(terza divisione della Major League Soccer)

Il calcio è nel sangue della sua famiglia. I genitori di Sullivan, Brendan e Heike, giocavano entrambi a calcio all'Università della Pennsylvania, mentre suo nonno Larry giocava a Temple, prima di passare ad allenare a Villanova per 16 anni, durante i quali ha allenato l'attuale primo tecnico dell'Union Jim Curtin., oltre che nazionale Under 20, dove ha raggiunto i quarti di finale agli ultimi Mondiali di categoria.Sullivan fa ancora parte del settore giovanile di Philadelphia (gioca con la squadra riserve attualmente) e per questo motivo l'accordo stipulato dal City è molto oneroso, con tanto di bonus pesanti presenti con una percentuale di vendita enorme., viste le leggi interne della Premier League a seguito della Brexit. The Athletic riferisce che l'accordo stipulato sarà il più ricco nella storia della MLS.

Termini, condizioni e cifre ancora non sono note, ma ciò che è certo è cheSalta, dunque, il piano iniziale dei campioni d’Europa in carica che per Sullivan aveva pensato a un immediato trasferimento al Lommel SK, squadra belga di seconda divisione (una volta compiuti 16 anni) e facente parte della galassia City Group, prima di passare ai Citizens a 18 anni.

ma non c'è alcuna garanzia che giocherà per la nazionale a stelle e strisce, quando arriverà a un’età adatta per giocare in prima squadra. Infatti,, attraverso l'ascendenza di sua madre e ciò significa che potrebbe arrivare un momento in cui dovrà scegliere tra gli Stati Uniti o la Germania, seppur, momentaneamente, sembra che il giovane astro nascente del calcio americano sia destinato a giocare con gli Stati Uniti.“Cavan è un giovane talento fantastico, oso prenderlo in giro dicendo che non ho mai visto un ragazzo crescere così tanto come ho visto Cavan. Parole di Marlon LeBlanc, suo allenatore ai Philadelphia Union II. “”.