Chi è David Ankeye, l'attaccante scelto dal Genoa

Federico Albrizio

Mateo Retegui e Albert Gudmundsson trascinano il Genoa, ma al Grifone non basta. Alle loro spalle c'è il solo Caleb Ekuban a disposizione di Alberto Gilardino, vista anche la cessione di George Puscas al Bari, per questo la società cerca un nuovo giocatore da regalare al tecnico per rinforzare il rinforzo offensivo. Si è parlato dell'ex M'Baye Niang, ora il nome caldo è quello di David Ankeye: secondo quanto riferito dalla stampa di Genova, è in fase avanzata la trattativa con lo Sheriff Tiraspol per il classe 2002, virtualmente bloccato battendo la concorrenza estera (Molde, Steaua Bucarest, Bruges e Galatasaray).



RUOLO, CARATTERISTICHE E FATTORE GALDAMES - Ankeye è un attaccante dotato di grande fisico (191 cm d'altezza), destro di piede e capace di svariare sul fronte offensivo: gioca prevalentemente da punta centrale, ma può essere utilizzato anche come ala nei momenti di forcing. In questa stagione con lo Sheriff ha collezionato 25 presenze complessive mettendo a segno 8 gol (5 in campionato, 1 in Europa League, 2 nelle qualificazioni EL). E' nigeriano e questo costituisce un ostacolo per il suo tesseramento da parte del Genoa: i rossoblù non hanno slot extracomunitari disponibili, è necessario cedere un giocatore per liberare uno slot e il nome più caldo in uscita è quello di Pablo Ignacio Galdames, cercato in Brasile.



DALLA NIGERIA ALLA SVEZIA CON IBRA - Ma chi è Ankeye? I primi passi calcistici li ha mossi in patria, nel Sido's FC, ma nel 2021 ha lasciato la Nigeria per l'Europa. A portarlo nel Vecchio Continente l'Hammarby, club di cui è socio l'ex attaccante e attuale consulente del Milan Zlatan Ibrahimovic: all'epoca l'Hammarby militava in Serie C, con gli svedesi il giovane attaccante ha collezionato 10 presenze senza segnare.



EXPLOIT IN TUNISIA - Una parentesi poco felice quella svedese e così, al termine del prestito, Ankeye è ripartito dal Sido's. Nel 2022, la svolta: il trasferimento all'Hammam Sousse, club militante Serie A in Tunisia, ha dato i suoi frutti, 15 presenze e 7 gol totali che hanno permesso al classe 2002 di attirare nuovamente i fari del mercato.



L'EUROPA CON LO SHERIFF - Convinto lo Sheriff Tiraspol che, sotto la guida di Roberto Bordin (a cui poi è subentrato Roman Pylypcuk), la scorsa estate ha prelevato Ankeye dall'Hammam Sousse in prestito riscattandolo poi all'inizio dell'anno per 300mila euro. Continuità di impiego in campionato ma anche in Europa League, dove ha affrontato due volte da titolare la Roma e ha segnato nel pareggio contro il Servette, gol valso l'unico punto conquistato dal club della Transistria in questa edizione di EL.



@Albri_Fede90