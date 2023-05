Un difensore, forse due. L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, che in estate vedrà partire Milan Skriniar. Tra i profili seguiti da Beppe Marotta, che deve anche risolvere le questioni legate al rinnovo del contratto di Stefan de Vrij, in scadenza il prossimo giugno, e al riscatto di Francesco Acerbi, sbarcato la scorsa estate in prestito gratuito con diritto di riscatto dalla Lazio, c'è quello diterza forza della Bundesliga a -6 dalla capolista Bayern Monaco.Un interesse reale, come confermato dal suo agente Seraino Dalgliesh a sempreinter.com: “Ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli, ma è vero che Inter e Napoli stanno mostrando interesse per lui". L'ottima stagione allo Stadion An der Alten Försterei hanno acceso la luce dei riflettori su di lui: Doekhi è uno dei pilastri del club della Berlino EstUna sicurezza dal punto di vista difensivo, una risorsa a livello offensivo: in questa stagione, tra campionato e coppe,, che fanno seguito ai 4 in 46 del 2021-22 con la maglia del Vitesse, del quale è stato capitano.La scorsa estate ha lasciato l'Olanda per l'Union, che ha battuto la concorrenza di Genoa e Glasgow Rangers, ma un nuovo cambio di maglia in estate è possibile, nonostante un contratto in scadenza nel 2025. La crescita di Doekhi negli ultimi anni è stata esponenziale: dall'esordio a 16 anni con la squadra della sua città, l'Excelsior Rotterdam, all'Ajax (nel 2017/18 ha vinto la Kitchen Champion Division con lo Young Ajax), passando per il Vitesse (con il quale ha conquistato una finale di Coppa d'Olanda nel 2020-21 persa contro l'Ajax) per arrivare all'Union, ultima tappa verso una big d'Europa.La sua è una famiglia di difensori centrali: lo zio è Winstoni cugini Lamare Bogarde e Melayro Bogarde giocano rispettivamente per il Bristol Rovers (in prestito dall'Aston Villa) e Pec Zwolle (a titolo temporaneo dall'Hoffenheim). Un'altra curiosità, che lo aiuta sulle palle inattive: