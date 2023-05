Il pirotecnico 6-0 sul campo dell'Hellas Verona è la dimostrazione che, dopo l'ultimo ko contro il Monza, la squadra di Simone Inzaghi abbia defininitivamente svoltato, ritrovando in un colpo solo la brillantezza fisica, la consapevolezza del proprio potenziale e soprattutto i gol dei suoi attaccanti.e tutti quanti sono avvisati, a partire dalla Roma prossima avversaria nello scontro diretto di sabato e dal Milan, che dalla settimana avventura contribuirà a scrivere un'altra pagina della storia del derby, che come 20 anni fa vale un posto nella finale di Champions League., per un totale di 9 partite ufficiali spalmate tra Serie A, Coppa Italia e Champions. La Roma è l'unica a tenerle testa con 14 reti in 8 match, seguita da Atalanta (12 gol in 6 partite) e Lazio (10 in 6) e Milan e Juve - rispettivamente 11 gol in 8 gare e 7 in 9 - a grande distanza. E in questa sequenza di reti ritrovate, dopo i tantissimi errori sottoporta che avevano contraddistinto il periodo meno brillante della gestione di Inzaghi e dato adito alle critiche su un tipo di rendimento in campionato ed uno diametralmente opposto in Europa,che, ad eccezione dell'oggetto misterioso Correa (comunque a bersaglio nel ritorno dei quarti contro il Benfica), hanno riscoperto una freddezza ed una lucidità che nello sprint finale torneranno molto comodo.e finendo con la doppietta del redivivo Dzeko - che non segnava addirittura dal gennaio scorso - a Verona.- Campioni ripescati proprio al momento giusto edquando la posta in palio si fa altissima - quarto posto solitario ritrovato in Serie A, una finale di Coppa Italia da disputare e la doppia sfida col Milan che può spalancare le porte di Istanbul -La priorità al campo e agli obiettivi da perseguire, ha ribadito più volte o ha lasciato intendere la società, ma ad oggi è possibile immaginare che dei quattro calciatori in organicoMa per un asso saldo al suo posto come l'argentino, ci sono altri tre giocatori ancora in bilico, a partire da- La versione più recente del belga è certamente ben diversa da quella dimessa che lo ha accompagnato per grandissima parte della stagione, ma rappresenta al tempo stesso un assist per le sue chances di conferma oltre questa stagione. Il centravanti non ha mai nascosto il suo desiderio di prolungare la sua permanenza in nerazzurro,, pagato peraltro 115 milioni di euro non più tardi di due estati fa.- Di Lukaku avrebbe dovuto essere il vice - salvo poi convertirsi nella prima scelta per diversi mesi -che lo scorso marzo ha soffiato su 37 candeline e che si avvia verso la scadenza del contratto., vuoi perché il club vorrebbe prima definire la partecipazione alla prossima Champions (e disporre quindi di prospettive economiche ben diverse rispetto ad una mancata qualificazione), vuoi perché il diretto interessato, che aveva già rinunciato all'idea di un biennale, non è del tutto convinto.per liberarsi di un costo significativo, sia in termini di ingaggio (3,5 milioni) sia di ammortamento.