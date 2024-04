Chi è El Azzouzi, l'autore della rovesciata che ha portato il Bologna in vantaggio a Roma

un' ora fa



Evidentemente lo stadio Olimpico di Roma porta molta fortuna ad Oussama El Azzouzi: il centrocampista del Bologna ha infatti segnato sia in casa della Roma, sia in casa della Lazio, ma il gol ai giallorossi nello scontro Champions della 33esima giornata di Serie A è pazzesco. Rovesciata a mettere in rete un cross dalla sinistra di Calafiori, esultanza sfrenata per lo 0-1 degli uomini di Thiago Motta, che lo ha lanciato per sostituire l'infortunato Ferguson. Ma chi è El Azzouzi?



CAMPIONE D'AFRICA UNDER 23 - El Azzouzi, classe 2001, ha il doppio passaporto marocchino e olandese (nato a Veenendaal da genitori marocchini), si definisce un centrocampista prettamente difensivo senza preferenze per quel che riguarda la porzione di campo da coprire ed è arrivato al Bologna la scorsa estate per 2 milioni di euro dall'Union Saint-Gilloise, in Belgio. Era compagno di squadra dell'attaccante del Bayer Leverkusen Victor Boniface. Prima di trasferirsi in Emilia ha vinto con il Marocco la Coppa d'Africa Under 23 (2-1 all'Egitto ai supplementari in finale), e ha scoperto dell'interesse italiano solo durante il torneo. In stagione conta 14 presenze, due delle quali in Coppa Italia, ma solo tre dall'inizio. Il numero 17? "L'ho scelto perché ho appena vinto la Coppa d’Africa Under 23 proprio con quel numero", ha detto in conferenza stampa. La Champions League sarebbe una novità per lui, ma non le competizioni europee in generale: ha già esordito in Europa League in Union Saint-Gilloise-Braga 3-3 il 13 ottobre 2022.