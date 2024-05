Chi è Estevão, il nuovo talento del calcio brasiliano

Quando era piccolo lo chiamavano Messiño, un piccolo Messi brasiliano capace di lasciare tutti a bocca aperta quando aveva il pallone tra i piedi.è cresciuto nel Palmeiras all'ombra di Endrick, ma ora anche lui è pronto a spiccare il volo. Poco meno di un anno di differenza col gioiellino già preso dal Real Madrid, per il classe 2007- Superata la concorrenza di tanti altri top club tra i quali il Psg, per un altro talento che sbarcherà presto in Premier League. Esterno destro d'attacco che gioca a piede invertito,. Tre gol e tre assist nell'ultimo Mondiale Under 17 nel quale il Brasile è arrivato fino ai quarti (eliminato dall'Argentina, 0-3 con tripletta di Echeverri), in Sudamerica l'hanno paragonato a Di Maria. E ora che è in rampa di lancio guai a dargli l'etichetta di Messiño: "Preferisce Estevão, quel soprannome ormai è accantonato" ha raccontato il responsabile del settore giovanile del Palmeiras Joao Paulo Sampaio.

- Estevão è stato al centro di un caso quando ha deciso di andare al Palmeiras: il ragazzo aveva 14 anni, era libero di trasferirsi in un nuovo club. Una storia losca che il giocatore a dribblato con un doppio passo dei suoi, il Palmeiras ha risolto la questione in tribunale e ha portato a casa uno dei talenti più importanti del calcio brasiliano.