Chi è Ilari Kangasniemi, il nuovo colpo UFFICIALE dell'Inter

Non solo operazioni in uscita, leggasi Sensi, e primi pensieri dirottati ai futuri parametri zero che possono arrivare a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. L’Inter, infatti, pensa anche al futuro. Dal sito ufficiale della Lega Serie A, in questo senso, si apprende dell'acquisto da parte della società nerazzurra di Ilari Kangasniemi, giovane difensore centrale finlandese che arriva dall'Sjk Akatemia, formazione militante nei campionati giovanili della Finlandia. Con ogni probabilità, il classe 2007 si aggregherà alla compagine Under 17 del club meneghino, con qualche possibilità di comparire anche nella Primavera di Cristian Chivu.



IL PROFILO - Nel corso della scorsa stagione, Kangasniemi ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista, giocando nella squadra SJK Akatemia nel campionato Ykkonen, in Finlandia. Durante quest'annata, ha dimostrato il suo talento disputando 7 partite tra tutte le competizioni, compreso il debutto nella Coppa Nazionale. A colpire gli osservatori nerazzurri, è stata la duttilità tattica mostrata dal giovane finlandese, impiegato, oltre che difensore centrale all'interno di una difesa a 3 - ideale nell'impostazione tattica di Inzaghi - anche come mediano di rinforzo a centrocampo. Aiuta sicuramente una già buona struttura fisica per il 16enne che, da giugno oggi, ha scalato anche le gerarchie delle nazionali giovanili finlandesi, debuttando, velocemente, prima dell'Under 16 e successivamente per l'Under 17 e l'Under 18.